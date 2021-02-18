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زيادة البدل 1000 جنيه.. سيد الإسكندراني يترشح نقيبا للصحفيين للمرة السابعة

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زيادة البدل 1000 جنيه.. سيد الإسكندراني يترشح نقيبا للصحفيين للمرة السابعة زيادة البدل 1000 جنيه.. سيد الإسكندراني يترشح نقيبا للصحفيين للمرة السابعة

مصراوي Masrawy

12:18 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

تقدم سيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير الجمهورية، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وذلك للترشح على منصب النقيب للمرة السابعة.

وأكد سيد الإسكندراني، في تصريحات له، على أنه للمرة السابعة على التوالي يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، مشيرا إلى أنه سيذهب الآن لمجلس الوزراء لتقديم طلب لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 1000 جنيه ليصل 3100 جنيه.

كما تقدم محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين المنتهية ولايته ومدير تحرير جريدة الشروق، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة تحت السن في انتخابات النقابة المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات له اليوم، إن المهام الموكلة للمجلس المقبل هي الدفاع عن المهنة وضمان حقوق الصحفيين، مشيرا إلى أن دور عضو المجلس الذي يطرح نفسه للجمعية العمومية أن يكون مدافعا شرسا عن هذه المهنة واستقلالها، ويدافع عن حقوق زملاؤه في مواجهة أي محاولة لانتهاك تلك الحقوق.

وأضاف: "حاولنا تحقيق هذا الهدف خلال الدورة الماضية، وقد نكون لم ننجح بالشكل الذي تشعر به الجمعية العمومية.​

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