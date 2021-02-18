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رئيس الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة في القاهرة

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رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة في القاهرة رئيس الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:20 م الخميس 18 فبراير 2021

القاهرة- (بي بي سي):

يلتقي رئيس الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة بالرئيس عبدالفتاح ، خلال زيارته إلى القاهرة، لبحث التطورات الخاصة بالعملية السياسية في ليبيا.

ويأتي هذا عقب تشكيل المجلس الرئاسي الجديد. التي سيتبعها تشكيل حكومة انتقالية.

زيارة دبيبة تأتي بعد أيام من زيارة وفد دبلوماسي مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة المصرية هناك.

ومن المقرر أن تدير حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد فترة انتقالية لنحو عام، تجري بعدها انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

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