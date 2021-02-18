عاصفة ثلجية تضرب الأردن ولبنان

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مصراوي Masrawy

عمّان/بيروت- (بي بي سي):

أغلقت في الأردن أغلقت كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون، منذ فجر الخميس، ونصحت مديرية الأمن العام المواطنين بعدم السير بسبب تساقط الثلوج في كافة أنحاء البلاد.

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى الالتزام بالبيوت وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان، وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات.

واكدت غرفة عمليات المحافظة في عمان أن جميع الطرق سالكة لكن بحذر شديد وتعمل السلطات منذ ساعات الصباح على فتح جميع الطرق المغلقة. كما جهزت بيوت إيواء لمن تقطعت بهم السبل.

وضربت العاصفة الثلجية لبنان، ولاتزال قوات الدفاع المدني تواصل العمل منذ ساعات الصباح الأولى لإتمام عمليات جرف الثلوج وإنقاذ المواطنين المحتجزين على الطرق، وذلك بدعم من فاعليات المنطقة الذين ساهموا في تأمين المحروقات لتمكينهم من تأدية عملهم.

وكانت العاصفة الثلجية قد ضربت لبنان يوم أمس.