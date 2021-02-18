أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عاصفة ثلجية تضرب الأردن ولبنان

Print
عاصفة ثلجية تضرب الأردن ولبنان عاصفة ثلجية تضرب الأردن ولبنان

مصراوي Masrawy

12:16 م الخميس 18 فبراير 2021

عمّان/بيروت- (بي بي سي):

أغلقت في الأردن أغلقت كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون، منذ فجر الخميس، ونصحت مديرية الأمن العام المواطنين بعدم السير بسبب تساقط الثلوج في كافة أنحاء البلاد.

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى الالتزام بالبيوت وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان، وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات.

واكدت غرفة عمليات المحافظة في عمان أن جميع الطرق سالكة لكن بحذر شديد وتعمل السلطات منذ ساعات الصباح على فتح جميع الطرق المغلقة. كما جهزت بيوت إيواء لمن تقطعت بهم السبل.

وضربت العاصفة الثلجية لبنان، ولاتزال قوات الدفاع المدني تواصل العمل منذ ساعات الصباح الأولى لإتمام عمليات جرف الثلوج وإنقاذ المواطنين المحتجزين على الطرق، وذلك بدعم من فاعليات المنطقة الذين ساهموا في تأمين المحروقات لتمكينهم من تأدية عملهم.

وكانت العاصفة الثلجية قد ضربت لبنان يوم أمس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية