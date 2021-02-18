وصفتها بـ"المخيبة للآمال".. "وول ستريت جورنال": سياسة "بايدن" تُغضب العرب وأوروبا

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أكثر من شهر على وصوله للبيت الأبيض وإيران لا تبدي عودة للاتفاق النووي وكندا غير راضية

وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بـ"المخيبة للآمال" رغم مضي أكثر من شهر على دخوله للبيت الأبيض؛ حيث ذكر تقرير لها أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تكن موفقة، وأغضبت الكثير من الحلفاء.

وجاء في التقرير، أن البداية غير واعدة، وأن الكثير من الحلفاء ليسوا سعداء تماماً مع الإدارة الجديدة، كما أن القادة الأوروبيين يرفضون الأخلاق الأمريكية.

وقال التقرير: وفي الشرق الأوسط لا تبدي إيران حرصاً على تسهيل العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وأن هناك غضباً في "إسرائيل"، كما أن الدول العربية مستاءة من الإدارة الجديدة.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن كندا جارة أمريكا أيضاً أظهرت غضبها من بعض سياسات "بايدن" بعد إلغاء خط أنابيب الغاز "Keystone XL"؛ إلى جانب نزاع يبدو قادم مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو؛ بسبب قطع الغابات في حوض الامازون، وهي تعد قضية حساسة بالنسبة إلى اليمين البرازيلي؛ إضافة إلى إصدار الإدارة الأمريكية قانوناً يحدّ من التعاون "الأمريكي-المكسيكي" لمكافحة الاتجار بالمخدرات.