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أخفى آلامه وراح يشرح.. رسالة معلم تدفعه لمدرسته بعد غسيل كلى

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أخفى آلامه وراح يشرح.. رسالة معلم تدفعه لمدرسته بعد غسيل كلى أخفى آلامه وراح يشرح.. رسالة معلم تدفعه لمدرسته بعد غسيل كلى
فيما جرى تكريمه من "تعليم سراة عبيدة" لما ضربه من نموذج مشرف

أخفى آلامه وراح يشرح.. رسالة معلم تدفعه لمدرسته بعد غسيل كلى

أخفى المعلم بابتدائية الوفاء بتعليم سراة عبيدة، ناصر مفرح شايع التليدي، آلامه المبرحة والصداع الشديد الذي ينتابه جراء غسيله للكلى، عن أبناءه الطلاب، وراح يواصل شرحه لهم بكل تفانٍ واقتدار دون أن يُشعرهم بأن دروسهم التي يستمتعون بها ويتفاعلون معها بكل حماس، يقدّمها لهم في المدرسة عبر منصة "مدرستي" بعد عودته من مركز غسيل الكلى الذي يلازمه لأربع ساعات ثلاثة أيام أسبوعيًّا.

وكشف "التليدي" عن عدم علم أبنائه التلاميذ بخضوعه للغسيل الكلوي، وعزا ذلك إلى ما وصفه بالأمانة التي يحملها، وكذلك لحرصه على إكمال منهجه وتأديته لرسالته التي أؤتمن عليها على أكمل وجه؛ مشيرًا إلى أنه يضطر في حالات إلى التوقف عن الشرح جراء إصابته بالتعب والآلام الشديدة بسبب مضاعفات عمليات الغسيل التي تستمر لأربع ساعات في اليوم، ولم يُخفِ حبه لطلابه ومهنته وحرصه على مواصلة تقديم دروسه.

من جانبه، كرّم مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، المعلم، وأكد له أنه بهذا العمل ضرب نموذجًا مشرفًا لمهنة التعليم ورسالة التعليم، سائلًا الله له بالشفاء العاجل.

ونوه "العلكمي" بأن منصة مدرستي كشفت عن صور رائعة يؤديها المعلمون والمعلمات في بلادنا الغالية لخدمة أبنائهم الطلاب والطالبات؛ مؤكدًا ما يحظى به المعلمون والمعلمات من دعم وتحفيز من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبمتابعة واهتمام من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الأمر الذي انعكس في نتائج مشرفة شهدها الميدان التعليمي على كل المستويات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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