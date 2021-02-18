"ثلوج تبوك".. "المدني" يؤكد الجاهزية والحضور الميداني ويدعو الجميع للحذر

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طالب بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بأن مدني تبوك التابع لها في حالة جاهزية تامة وحضور ميداني مكثّف بمركزي "علقان" و"الظهر" إثر تساقط الثلوج في المنطقة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الثلاثاء ١٤٤٢/٧/٤هـ وحتى الجمعة الموافق ١٤٤٢/٧/٧هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران) بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول كما تتهيأ الفرصة بإذن الله تعالى لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.



ودعت الجميع بتوخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

المديرية العامة للدفاع المدني ثلوج تبوك