لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. تخصيص مكتب بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بتخصيص مكتب لخدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالطابق الأرضي بمقر ديوان قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، مجهز فنياً ومزود بكراس متحركة، لتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية من بين المترددين على القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم بكافة التيسيرات الممكنة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.