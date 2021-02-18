الأموال العامة تضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 6 ملايين جنيه في سوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر عملة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال في سوهاج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها لشقيقه على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (6,000,000 - ستة ملايين جنيه).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.