مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي Masrawy

رام الله - أ ش أ

اقتحم 17 مستوطنا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الفلسطينية الإسلامية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن المقتحمين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عبر مجموعتين انطلقتا من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

وفي السياق، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس داخل أراضي الفلسطينيين المحاذية للسياج الفاصل شرق بلدة وادي السلقا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقامت بعمليات تجريف في المنطقة.

وتتوغل آليات الاحتلال بشكل شبه يومي داخل أراضي الفلسطينيين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تجريف وإتلاف للمزروعات، إضافة إلى فتح سدود مياه تجميع الأمطار، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة.