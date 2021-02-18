أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قريشي: العلاقات بين باكستان ومصر تتسم بالثقة والتعاون المتبادلين

Print
قريشي: العلاقات بين باكستان ومصر تتسم بالثقة والتعاون المتبادلين قريشي: العلاقات بين باكستان ومصر تتسم بالثقة والتعاون المتبادلين

مصراوي Masrawy

11:53 ص الخميس 18 فبراير 2021

إسلام أباد - أ ش أ

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر: إنه كان "من دواعي سروري" لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وأتطلع لاستضافة وزير الخارجية شكري في باكستان"، موضحًا أن العلاقات بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.

وأضاف في تغريدته -التي نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- "سعدت بلقاء وزير الخارجية سامح شكري.. والعلاقات بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.. وناقشت ووزير الخارجية شكري سبل تنمية علاقاتنا، مع زيادة التواصل بين الشعبين، والتجارة والمشاركة المستدامة.. ونتطلع لاستضافة وزير الخارجية شكري في باكستان".

وقال قريشي في تغريدته إن العلاقة بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.

وقال قريشي لشكري إن باكستان تعتبر دولة مهمة في العالم العربي، مضيفًا أن البلدين يتمتعان "بعلاقات تاريخية دينية وثقافية وأخوية" بحسب الصحيفة الباكستانية.

وكان قريشي قد وصل أمس الأول الثلاثاء إلى القاهرة في زيارة رسمية حيث ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الوزير سامح شكري.

كما التقى وزير الخارجية الباكستاني بالرئيس عبد الفتاح إذ تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين، ويلبي طموحات شعبيهما، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية