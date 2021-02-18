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بسبب استقالة رئيس ..جورجيا تؤجل اعتقال سياسي معارض

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بسبب استقالة رئيس الحكومة..جورجيا تؤجل اعتقال سياسي معارض بسبب استقالة رئيس ..جورجيا تؤجل اعتقال سياسي معارض

مصراوي Masrawy

11:52 ص الخميس 18 فبراير 2021

تبليسي - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا، اليوم الخميس، أنها أجلت مؤقتًا اعتقال السياسي المعارض نيكا ميليا بسبب إعلان رئيس الوزراء الجورجي، جيورجي جاخاريا، استقالته.

وذكرت صحيفة (جورجيا توداي) أن رئيس الوزراء أعلن استقالته اليوم لأنه يرى أن اعتقال رئيس الحركة الوطنية المتحدة، نيكا ميليا، يعد غير عادل في ظل ظروف قد تؤدي إلى حدوث تصعيد سياسي، وقال إنه اختار أن يترك منصبه لأنه لم يصل إلى اتفاق مع فريقه.

ووافقت محكمة مدينة تبليسي، مساء أمس الأربعاء، على الالتماس الذي قدمه مكتب المدعي العام وأمرت باحتجاز ميليا قبل محاكمته.

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