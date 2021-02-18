مقتل شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الأفغانية

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كابول - أ ش أ

أعلنت مصادر أمنية في أفغانستان، اليوم الخميس، إن انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية استهدف سيارة في العاصمة كابول ، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن الانفجار وقع صباح اليوم الخميس بالقرب من جامعة كابول.

وذكرت الشرطة أن شخصين قتلا في الانفجار ، ووفقًا للتقارير فإن أحد القتلى هو مبشر مسلميار وهو يعمل محاضرا في جامعة كابول تم اعتقاله من قبل إدارة الأمن الوطني بسبب مزاعم الترويج والدعاية لتنظيم داعش، والذي قُتل في انفجار قنبلة بالقرب من سيارته بجوار الجامعة.

وقالت شرطة كابول إن فريق تحقيق وصل إلى مكان الحادث لإجراء التحقيق والوقوف على ملابساته.

ويعد هذا الانفجار هو الثاني الذي يقع خلال يوم واحد في العاصمة الأفغانية.

ووقع الانفجار الأول في منطقة ساراي جالي في كابول ، عندما استهدفت سيارة شرطة بواسطة لغم مغناطيسي ، ولم يصب أحد أو يقتل في الحادث.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين .

يأتي ذلك في الوقت الذي تشتد فيه حالة انعدام الأمن و انفجار العبوات الناسفة المغناطيسية وعمليات القتل المستهدف في جميع أنحاء أفغانستان ، لا سيما في كابول ويتعرض الناس يوميًا للانفجارات والقتل.