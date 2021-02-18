القوى العاملة: تعيين 253 شابا وصرف 84 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 253 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 886 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1023 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال الوزير، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح محمد عبدالوهاب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، أنه تم صرف 64 ألف جنيه لـ 32 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و20 ألفا و758 جنيها رعاية صحية لـ 8 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 189 منشأة (دوري نهاري) وعمل 19 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 162 منشأة أخرى، وعمل ندوة عمالية، وبحث 12 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 33 منشأة، وإعادة التفتيش على 49 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 13 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا، و إحالة 5 للمحكمة العمالية، وحفظ 2، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وعن مجال التدريب المهني، يتم تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات على التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة "حياة كريمة"، كما تم تسجيل 16 متدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة و22 متدربا من الذكور للتدريب على مهنة التبريد والتكييف، وإيقاف التدريب بدورة الإلكترونيات لحين الانتهاء من أعمال تطوير الورشة.​