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مرصد الكهرباء: 24 ألفا و800 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

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مرصد الكهرباء: 24 ألفا و800 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم مرصد الكهرباء: 24 ألفا و800 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

مصراوي Masrawy

11:40 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الخميس بلغ 24 ألفا و800 ميجاوات مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفا و969 ميجاوات.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات.​

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