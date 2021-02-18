"الاعتماد والرقابة الصحية": حصول المعايير المصرية على الاعتماد الدولي بنسبة نجاح 98%

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

احتفلت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل والتي تخضع للإشراف العام للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بحصول المعايير المصرية على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا".

وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في مؤتمر اليوم، حصول كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا" وذلك بنسبة نجاح بلغت 98% لكل منهما مؤكدا أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقى إلى مثيلاتها العالمية.

وعلق رئيس الهيئة على نسبة النجاح الكبيرة بأن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا للاستمرار في الحفاظ على تلك المكانة الدولية المرموقة في الإصدارات التالية للهيئة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية وغيرها من الإصدارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم بمقرها بمدينة نصر بحضور الدكتور بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجنة الدولية للتقييم الخارجي IEEA والذي تم بثه من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة بهذه المناسبة.

وفي كلمته بالمؤتمر قام بيتر لاكمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للتقييم الخارجي (الإسكوا) IEEA بتوجيه التهنئة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نيابة عن أعضاء الجمعية لفريق المراجعين الدوليين القائمين على عملية المراجعة، معربا عن تثمينه للرسالة التي أنشئت الهيئة من أجلها عام 2018 ومؤكدا على أن هناك جوانب عديدة شهدت أداء استثنائيا جاء على رأسها خطة إعداد وتطوير المعايير وإطار العمل ذاته حيث تم تطويرها بطريقة تيسر الفهم للقائمين على تطبيقها واستخدامها.

كما أشاد المراجعون الدوليون بالجانب الخاص بالمشاركة المجتمعية التي تضمن وجود معايير تنص على مشاركة المرضى في صنع القرارات المتعلقة بهم إلى جانب تقديم تفسيرا واضحا لمتطلبات المشاركة المجتمعية في التخطيط للخدمات المقدمة للمرضى.​