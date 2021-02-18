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حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

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حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

مصراوي Masrawy

11:21 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللجنة التشريعية.

ويرصد مصراوي، أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لمشروع القانون، المقرر مناقشته باللجنة التشريعية خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

1- تضاف مادة جديد برقم (50 مكررًا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

2- تنص المادة على أنه يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.

4- تنطبق العقوبات أيضا إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

النائب محمد السلاب مقدم مشروع القانون، أكد على أنه أدخل التعديل بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.​

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