بريطانيا.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا بمقدار الثلثين منذ يناير

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قالت: إن 0.51% من السكان أصيبوا بالفيروس بين 4 و13 فبراير

كشفت نتائج دراسة REACT التي تجريها جامعة "إمبريال كوليدج لندن" بتكليف من الحكومة البريطانية، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بأكثر من الثلثين منذ شهر يناير الماضي.

وأظهرت الدراسة أن الإغلاق العام يعمل حتى ضد طفرة "كينت" سريعة الانتشار، ووجدت الدراسة أن شخصًا واحدًا فقط من بين كل 196 شخصًا أصيب بالفيروس خلال النصف الأول من شهر فبراير، بانخفاض من واحد من بين كل 64 شخصًا في يناير؛ وفق "روسيا اليوم".

وقالت إن 0.51% من السكان أصيبوا بالفيروس بين 4 فبراير و13 فبراير، بانخفاض عن 1.57%.

كما كشفت الاختبارات التي أجريت على 85400 شخص خلال هذا الوقت، أن متوسط عدد المصابين هو حوالى 0.7%؛ مما يعني أن الوباء يتقلص.بريطانيا فيروس كورنا الجديد