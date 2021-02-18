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شاهد.. حائل تستعد لاستقبال الراغبين في تلقي لقاح "كورونا"

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"الصحة" تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم والحجز عبر "صحتي"

شاهد.. حائل تستعد لاستقبال الراغبين في تلقي لقاح

بدأ تجمع حائل الصحي، اليوم الخميس، بإكمال كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال المسجلين للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-١٩) في مركز المؤتمرات بمجمع كليات الطالبات.

وأشار التجمع في حسابه على تويتر، إلى أنه يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، حجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي".. وأرفق مقطع قام بإنتاجه، يوضح طريقة الحجز عبر التطبيق.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

شاهد.. حائل تستعد لاستقبال الراغبين في تلقي لقاح

شاهد.. حائل تستعد لاستقبال الراغبين في تلقي لقاح

لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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