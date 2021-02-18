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​"الصحفيين" تبدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي.. و"بطاح" أول المرشحين

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​"الصحفيين" تبدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي.. و"بطاح" أول المرشحين ​"الصحفيين" تبدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي.. و"بطاح" أول المرشحين

مصراوي Masrawy

11:09 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

بدأت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ 6 من أعضاء مجلس النقابة، لمدة 5 أيام على أن ينتهي باب التقديم الاثنين الموافق 22 فبراير، من الساعة 10 صباحا حتى 3 مساء، باستثناء اليوم الأخير الاثنين حيث يقفل باب الترشح في الساعة 12 ظهرا.

وتقدم هيثم بطاح بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن ليكون أول المرشحين لعضوية المجلس.

ومن المقرر، أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الـ 5 أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الساعة 12 ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم ذاته الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس 2021) في حال اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

كان مجلس نقابة الصحفيين، أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الـ 5 المستمرين في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الإشراف على الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.​

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