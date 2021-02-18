لإقامة كنائس ومخابز وأنشطة تجارية.. تخصيص 30 قطعة أرض بـ 16 مدينة جديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على تخصيص 30 قطعة أرض بـ 16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وتوفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1924 م2، لإقامة أنشطة تجارية، وفي مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 7696 م2، بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة السادات تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 40 فدانا لإقامة نشاط أمن غذائي، وفي مدينة 15 مايو تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 13311 م2 لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية، وفي مدينة بدر تم تخصيص 6 قطع أراض بمساحة 8064.38 م2 لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وسكنية.

وأضاف: وفي مدينة برج العرب الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 18970 م2 لإقامة نشاط صناعي، وفي مدينة دمياط الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 540 م2 لإقامة نشاط تجاري إداري، وفي مدينة بني سويف الجديدة تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 5367.5 م2 لإقامة أنشطة تجارية إدارية وسكنية تجارية وحضانة.

وأضاف وزير الإسكان: في مدينة حدائق أكتوبر تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 3101 م2 لإقامة مخبز ونشاط تجاري إداري، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 16675.85 م2 لإقامة مصنعين ونشاط تجاري، وفي مدينة العبور الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1439.04 م2 بنشاط سكني تجاري إداري، وفي العاصمة الإدارية الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2308 م2 لإقامة مقر إداري، وفي مدينة الشروق تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3346 م2 بنشاط سكني تجاري إداري، وفي مدينة العبور تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1300 م2 بنشاط مخازن ومعارض، وفي مدينة اسوان الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 م2 بنشاط سكني تجاري إداري، وفي مدينة المنيا الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1154 م2، لإقامة نشاط طبي.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض رقم 59 بمساحة 1640 م2، بمركز خدمات الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة لإقامة كنيسة لطائفة الروم الأقباط الأرثوذكس، وإتاحة قطعتي الأرض رقمي (10،9)، بمساحة 4519.65 م2 بقطاع رقم (17030) بجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بمدينة العبور الجديدة، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.​