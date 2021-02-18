أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

620 جولة رقابية على المنشآت التجارية بنجران تسفر عن 3 إغلاقات و22 مخالفة

Print
620 جولة رقابية على المنشآت التجارية بنجران تسفر عن 3 إغلاقات و22 مخالفة 620 جولة رقابية على المنشآت التجارية بنجران تسفر عن 3 إغلاقات و22 مخالفة
أكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة

620 جولة رقابية على المنشآت التجارية بنجران تسفر عن 3 إغلاقات و22 مخالفة

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلةً ببلدياتها الفرعية أمس، 620 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 22 مخالفة لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابيّة في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وشدد المهندس "العتيبي" على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

شبكة عيون الإخبارية