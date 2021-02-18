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40 ألف مليونير سعودي و8 مليارديرات.. إليك ما يكشفه "تقرير الثروات"؟

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40 ألف مليونير سعودي و8 مليارديرات.. إليك ما يكشفه "تقرير الثروات"؟ 40 ألف مليونير سعودي و8 مليارديرات.. إليك ما يكشفه "تقرير الثروات"؟
صادر عن "نيو وورلد ويلث".. 390 ألف ثري يعيشون بالشرق الأوسط

40 ألف مليونير سعودي و8 مليارديرات.. إليك ما يكشفه

كشف تقرير مؤسسة "نيو وورلد ويلث" المختصة في الدراسات المتعلقة بالثروات أن ما يقارب 390 ألف ثرياً يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، يملك كل منهم أصولاً صافية تبلغ مليون دولار أمريكي وأكثر.

وقال التقرير: إن اجمالي الثروة الخاصة الموجودة في المنطقة تبلغ نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي؛ وذلك وفقاً لبيان المؤسسة حول الثروات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021.

وقدر التقرير أن 40 ألفاً و700 شخص في يملك كل منهم ما يزيد على مليون دولار، و1960 شخصاً لكل منهم أصول صافية تبلغ 10 ملايين دولار، في حين أن 8 أشخاص يملك كل منهم ما يزيد على مليار دولار، مشيراً إلى أن أغلب الأثرياء في الشرق الأوسط يعيشون في السعودية والإمارات و"إسرائيل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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