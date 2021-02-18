معامل المختبر وبالتعاون مع اتحاد نقابات المهن الطبية تدعم الطواقم الطبية وأسرهم في خدمات التحاليل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

إعلان تحريري

تقديرا وعرفانا لكل الذين يتعرضون لمخاطر العدوى، تدعم معامل المختبر كل المشتركين في مشروع علاج اعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية للحصوب على خدمة مميزة على التحاليل الخاصة بكوفيد19، وذلك بدعم من اتحاد نقابات المهن الطبية.

ويستفيد من الخدمة جميع المشتركين في النقابات الطبية مما يمنح الكوادر الطبية وأسرهم ميزة الاستفادة من التغطية الواسعة لمعامل المختبر في كافة أنحاء الجمهورية بأعلى معايير الجودة وأدق النتائج .

وفى لقاء مع الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لمعامل المختبر والمتحدث الرسمي، قالت إن هذة الشراكة تأتى في اطار إبراز دور المعامل في دعم الرعاية الطبية والمسئولية المجتمعية تجاه الدولة وجيشها الأبيض، معربة عن سعادتها بهذه الشراكة و دعم معامل المختبر لجيش مصر الأبيض.

وأضافت أن معامل المختبر حصلت منذ أعوام على شهادة الاعتماد الدولية CAPمن الجمعية الأمريكية الباثولوجية لمعملها المركزي كشهادة دورية بعد فحص المعامل والتأكد من تطبيقها لأعلى المعايير المختبرية والتي تمثل علامة فارقة في تاريخ المعامل المصرية منذ عام 2010 والتي تضع المختبر على خريطة المعامل المعتمدة دوليا و نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

وتضيف دكتورة هند الشربينى أن هذه الشهادة جاءت لتأكد المكانة الرائدة لمعامل المختبر في مصر والمنطقة العربية، والوحيدة التي حصلت على هذه الشهادة من أكبر هيئة دوائية لتضمن أدق وأجود النتائج ومطابقتها لجميع المعايير العلمية مع كبرى المعامل في العالم.

وتقوم معامل المختبر بإجراء تحاليل كوفيد 19 وتعد واحدة من أكبر شركات الأختبارات المعملية الطبية الخاصة فى الشرق الأوسط.

وأكد د.حسين عبد الهادى حسين - أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية ثقة الاتحاد في قدرات معامل المختبر الكبيرة كشريك استراتيجى موثوق فيه وذي مصداقية علي المستوى الفنى و الطبى المتميز. وقد تم تسجيل الطواقم الطبية وأسرهم فى مشروع علاج اعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية والذى شمل أيضا الاطباء البشريين و اطباء الاسنان و الصيادلة و الاطباء البيطريين و بما لا يقل عن نصف مليون عضو على مستوى الجمهورية وأسرهم بما يظهر الرعاية الكبيرة التي توليها الشراكة للمستفيدين وبما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية .