"سعود الطبية" تحذر من "الدهون الثلاثية": تؤثر على القلب والكبد والشرايين

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من أسبابها زيادة الوزن المفرطة والسكري وارتفاع ضغط الدم

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بإدارة التغذية من مخاطر تراكم الدهون الثلاثية وارتفاع نسبتها في الجسم، والتي تؤثر بشكل مباشر على القلب والكبد والشرايين.

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية بالمدينة رؤى الهدلق أن من أسبابها زيادة الوزن المفرطة والسكري والدهون المتراكمة حول الخصر والبطن والارتفاع في ضغط الدم.

وأشارت "الهدلق" إلى أن أبرز مخاطر الدهون الثلاثية تتمثل في حدوث خلل في عمل أعضاء الجسم، بالإضافة إلى تراكم الدهون على الكبد، وتصلب الشرايين، والتعرض للجلطات وتعرض القلب للأمراض والاضطرابات في النبض وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول في الجسم، والتعرض للإصابة بالجلطات الدماغية.

ونوهت "الهدلق" بأن هناك طرقاً عديدة للتخلص من الدهون الثلاثية ومنها: التقليل قدر الإمكان من تناول الدهون وخاصة الدهون المشبعة، والتقليل من تناول اللحوم، والإكثار من الفواكه والخضراوات الورقية، وخسارة الوزن، ومحاولة الوصول للوزن المثالي، والتوقف فوراً عن التدخين، وممارسة الرياضة، بالإضافة لعدم شرب المشروبات غير الصحية، والخضوع للفحص الطبي، وتناول الأدوية الخاصة بذلك.مدينة الملك سعود الطبية