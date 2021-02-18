تركيا تبدأ مسحا بحريا في بحر إيجه

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مصراوي Masrawy

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت البحرية التركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن سفينة المسح "تشيشمي" ستجري دراسات بحرية حتى الثاني من مارس في منطقة بين جزيرتي ليمنوس وسكيروس اليونانيتين.

وأصدرت تركيا إخطار "نافتكس" لحث السفن الأخرى على الابتعاد عن سفينة المسح التركية.

ولفتت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المسح الهيدروغرافي (البحري) التركي يأتي بعد انتقاد أنقرة لليونان لاستبعادها تركيا والقبارصة الأتراك من منتدى عقد مؤخرا في أثينا بهدف تعزيز الصداقة في المنطقة.

وكانت تركيا قد علقت أنشطتها للتنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط وانخرطت في محادثات استكشافية مع اليونان لحل النزاعات الإقليمية.

وكانت تركيا واليونان قد عقدتا الشهر الماضي محادثات استكشافية، كانت الأولى منذ عام 2016، لبحث الوضع في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وسط ترحيب أمريكي أوروبي.