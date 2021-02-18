أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. رصد انطلاق التشغيل التجريبي لمركز لقاح "كورونا" بالطائف

Print
استقبال الزائرين من البوابة الشمالية بوجود المختصين للتأكد من "توكلنا"

شاهد.. رصد انطلاق التشغيل التجريبي لمركز لقاح

في جولة ميدانية مصورة، رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، انطلاق التشغيل التجريبي لمقر مركز لقاح "كورونا" في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

وبدأت عملية استقبال الزائرين من البوابة الشمالية المجاورة لبوابة الجامعة الرئيسية على امتداد شارع الستين بالحوية، بوجود المختصين للتأكد من توفر تطبيق "توكلنا" ووجود موعد مسبق من خلال تطبيق "صحتي" لدى كل زائر أو زائرة، وارتدائهم الكمامة بالشكل الصحيح.

وبعد الدخول إلى المبنى يتم استقبال الراغبين في تلقي اللقاح لتوثيق بياناتهم الشخصية من واقع الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات أو من واقع الإقامة للمقيمين والمقيمات.

ويشارك في مركز اللقاح المتطوعون والمتطوعات المسجلون في منصة التطوع الصحي وبالتعاون مع جامعة الطائف، حيث تم تسجيل أكثر من 600 متطوع ومتطوعة وتم اختيار منهم عدد 450 متطوعاً ومتطوعة حالياً، وتم عمل دورة تدريبية لهم كمرحلة أولى وسيتم اشتراك الآخرين في حال الاحتياج.

وتم مباشرة المتطوعين والمتطوعات عملهم الميداني، صباح اليوم الخميس؛ حيث سيشاركون أبطال الصحة في تنظيم وتوجيه الراغبين في تلقي اللقاح وفق بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الطائف لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

شبكة عيون الإخبارية