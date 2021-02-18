أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض.. "تنمية النظيم والجنادرية" و"مكتب قرطبة" يطلقان 6 برامج تدريبية مجانية

Print
الرياض.. "تنمية النظيم والجنادرية" و"مكتب قرطبة" يطلقان 6 برامج تدريبية مجانية الرياض.. "تنمية النظيم والجنادرية" و"مكتب قرطبة" يطلقان 6 برامج تدريبية مجانية
تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات على أيام متفرقة

الرياض..

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، بالتعاون مع مكتب التعليم بقرطبة بالرياض، 6 برامج تدريبية متخصصة مجانية نتاجًا للاتفاقية الموقّعة بين الطرفين خلال الفترة القليلة الماضية.

وتستهدف البرامج الستة الطلبة وأولياء أمور الطلبة والمعلمين والمعلمات؛ حيث ستكون على أيام متفرقة؛ حيث قدّم "أحمد الفهد" برنامج "مهارات العرض والتأثير"، وقدّم طلال الذيابي برنامج "مهارات التواصل داخل منصة مدرستي" و"التعامل مع مشكلات التميز".

ويقدم سلطان العنزي برنامج "مهارات التفوق الدراسي" في 17/ 7/ 1442هـ، ويقدم ناصر المرواني برنامج "التهيئة النفسية للاختبارات" بتاريخ 3/ 8/ 1442هـ؛ فيما يقدم "إسماعيل آل مغيرة" برنامج "فن التعامل مع المراهقين" 10/ 8/ 1442هـ.

وسيكون الحضور لهذه البرامج عن طريق تطبيق zoom كما أن الحضور مجانًا.

جدير بالذكر أن الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها من حيث التنسيق والتكامل بين مكتب تعليم ولجنة تنموية، تستهدف تدريب وتأهيل المستفيدين من التعليم عن بُعد من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم على منصة مدرستي والمنصات التي تستخدم في التعليم والتدريب لصقل مهاراتهم الحياتية والدراسية، ومنها: منصة مدرستي، منصة مايكروسوفت تيمز، برنامج زووم، وغيرها، إضافة إلى بحث سبل التعاون في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

يُشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام ١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل "المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها".

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النظيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

شبكة عيون الإخبارية