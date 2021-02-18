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الآن ولمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عزبة الهجانة بالكامل بجميع مراحلها

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مصراوي Masrawy

10:37 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه من الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات وذلك بمنطقة عزبة الهجانة بجميع مراحلها المختلفة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن ذلك يأتي نظرا لتنفيذ أعمال كوبري المعصراوي بعزبة الهجانة الأمر الذي يستلزم معه تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبري.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال مدة الانقكاع، كما وفرت سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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