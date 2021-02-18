بعد صراع مع المرض.. وفاة الشاعر فتحي عبدالله والعزاء بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

توفي الشاعر فتحي عبدالله، فجر اليوم، بعد معاناة مع المرض، ومن المقرر أن يقام العزاء بقرية رملة الإنجاب مركز أشمون بالمنوفية.

يعد فتحي عبدالله أحد أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمي إلى جيل الثمانينيات تخرج في كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفا بهيئة الكتاب ثم مديرا لتحرير سلسلة "كتابات جديدة"، كما عمل بمجلة "القاهرة" إبان رئاسة غالي شكري لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.

من أهم دواوينه: راعي المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقافة 2002، أثر البكاء - هيئة قصور الثقافة 2004.​