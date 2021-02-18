أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد صراع مع المرض.. وفاة الشاعر فتحي عبدالله والعزاء بالمنوفية

Print
بعد صراع مع المرض.. وفاة الشاعر فتحي عبدالله والعزاء بالمنوفية بعد صراع مع المرض.. وفاة الشاعر فتحي عبدالله والعزاء بالمنوفية

مصراوي Masrawy

10:19 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

توفي الشاعر فتحي عبدالله، فجر اليوم، بعد معاناة مع المرض، ومن المقرر أن يقام العزاء بقرية رملة الإنجاب مركز أشمون بالمنوفية.

يعد فتحي عبدالله أحد أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمي إلى جيل الثمانينيات تخرج في كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفا بهيئة الكتاب ثم مديرا لتحرير سلسلة "كتابات جديدة"، كما عمل بمجلة "القاهرة" إبان رئاسة غالي شكري لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.

من أهم دواوينه: راعي المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقافة 2002، أثر البكاء - هيئة قصور الثقافة 2004.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية