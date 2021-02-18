وزير الري يستعرض أعمال تأهيل الترع والمساقي بقرى مبادرة "حياة كريمة"

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزير لإدارة المياه.

وقال الدكتور عبدالعاطي، خلال الاجتماع، إنه تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمصلحة الري وعلى رأسها المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومناقشة مشروعات تطوير المساقي وإدخال مشروعات الري الحديث بالمراكز الـ 51 المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ألف كم، وجاري تنفيذ ترع بأطوال 4 آلاف كم أخرى، كما وجه بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان إنهاء التنفيذ في المواعيد المحددة.

واستعرض عبدالعاطي خلال الاجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، حيث يتم العمل في تعلية وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع ليستهدف تأهيل حوالي 7 آلاف كم من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها.

كان وزير الري قام بعمل زيارة لواحة سيوة في شهر أكتوبر الماضي، حيث تم عقد اجتماعا مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة".

كما تم عمل إصلاح هيكلي لإدارات الري بالواحة بدمجها في إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذي يسمح بإدارة منظومة الري والصرف بشكل متكامل ومنعا لتشتت المسئوليات.​