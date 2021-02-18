أخبار عاجلة

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا بسبب السلالات الجديدة من كورونا -
​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا -
500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

برد قطبي يضرب الولايات المتحدة ويحرم الملايين من الكهرباء

Print
برد قطبي يضرب الولايات المتحدة ويحرم الملايين من الكهرباء برد قطبي يضرب الولايات المتحدة ويحرم الملايين من الكهرباء

مصراوي Masrawy

09:58 ص الخميس 18 فبراير 2021

واشنطن- (أ ف ب):

بقي نحو مليوني أمريكي محروماً من الكهرباء، صباح الخميس، في ولاية تكساس الغنية بالنفط، إثر موجة برد قوية امتدت على مساحات واسعة في الولايات المتحدة، ويفترض أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة الأربعاء أن 100 مليون أميركي في المنطقة الوسطى من البلاد يعيشون في ظل عواصف ثلجية متفاوتة في الخطورة.

بدأت كتلة الهواء الباردة القادمة من القطب الشمالي بالانحسار، وفق الأرصاد الجوية، لكن درجات الحرارة المنخفضة ستبقى "ما دون معدلها الطبيعي بـ11 إلى 19,5 درجات مئوية" في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة، وفق ما كتب خبراء الأرصاد الجوية.

وأكد جيف زينتس منسق مكافحة وباء كوفيد-19 في البيت الأبيض، أن الطقس البارد أثر على حملة التلقيح على خلفية إغلاق بعض مراكز التطعيم.

من جهته، أرجأ الرئيس جو بايدن زيارة كانت مقررة الخميس إلى مصنع لفايزر ينتج اللقاحات في كالامازو في ميشيغان حتى الجمعة، بسبب الطقس.

وأحصيت أكثر من 30 وفاةً مرتبطة بالطقس البارد في كافة أنحاء البلاد، وفق وسائل إعلام أمريكية، فيما حضت السلطات السكان إلى توخي الحذر.

في تكساس، عنونت صحيفة "هيوستن كرونيكل" في عددها الصادر الأربعاء "إخفاقات السلطة". ولجأ سكان هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس إلى كنيسة "لايكوود" الأربعاء هرباً من البرد، ونتيجة انقطاع الكهرباء.

وقال النائب السابق في تكساس الديموقراطي بيتو أورورك لقناة "أم أس أن بي سي" إنه "كان ممكناً التحصن ضد كل تلك الصعوبات"، معتبراً أن "تكساس ليست بعيدة عن أن تكون ولاية فاشلة".

وأكدت الشركة المزودة للكهرباء في الولاية أن 200 ألف منزل لا يزال محروماً من الكهرباء، فيما قد تتواصل انقطاعات التيار لوقت أبعد من الأربعاء.

وحتى مساء الأربعاء كان 2,3 مليون منزل وشركة في تكساس محرومةً من الكهرباء وفق موقع "باور أوتادج".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية