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بعد استدعاء سفيرها في إثيوبيا.. الخرطوم تؤكد: "سيعود"

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بعد استدعاء سفيرها في إثيوبيا.. الخرطوم تؤكد: "سيعود" بعد استدعاء سفيرها في إثيوبيا.. الخرطوم تؤكد: "سيعود"

مصراوي Masrawy

09:53 ص الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:

أكد السودان، الخميس، أن سفيره سيعود غدًا إلى أديس أبابا بعد مشاورات بشأن علاقات البلدين، وذلك بعد نحو 24 ساعة على استدعائه من إثيوبيا على وقع توترات بين البلدين.

وكانت السودانية استدعت سفيرها في العاصمة الإثيوبية بغرض التشاور، في ظل تصاعد التوتر والخلافات بين البلدين، حسب ما أفاد مسؤول سوداني، أمس الأربعاء.

وقال منصور بولاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة فرانس برس: "استدعى السودان سفيره لدى أديس أبابا بغرض التشاور حول العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن استدعاء السفير هو إجراء دبلوماسي متعارف عليه "عندما تكون هناك تطورات في علاقات أي بلدين". وأشار إلى أن السفير سوف يعود إلى مقر عمله عندما تقرر وزارة الخارجية اكتمال المشاورات معه.

يأتي ذلك بعد زيادة حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة "الفشقة" الزراعية على حدود الدولتين، والتي يؤكد السودان ملكيتها فيما يزرعها إثيوبيون.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بعنف داخل حدود كل منهما.

ففي حين اتهم السودان قوات إثيوبية "بالاعتداء على أراضيه"، ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية إلى داخل حدودها، الشهر الماضي.

فيما حظرت الخرطوم حركة الطيران فوق ولاية القضارف في شرق البلاد، والتي تتبع لها "الفشقة" بعدما زعمت تحليق طائرة عسكرية إثيوبية داخل حدود السودان، بحسب قناة "العربية" .

وتتاخم منطقة الفشقة التي تثير التوتر بين البلدين منذ سنوات، إقليم تيجراي الإثيوبي الذي يشهد قتالا ومعارك ضد الحكومة المركزية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي.

وأدى هذا القتال إلى فرار أكثر من 60 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان.

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