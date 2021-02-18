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حصانات خاصة ومنحة.. يصدر قرارين جمهوريين اليوم

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حصانات خاصة ومنحة.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين اليوم حصانات خاصة ومنحة.. يصدر قرارين جمهوريين اليوم

مصراوي Masrawy

09:49 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020.

ونشرت الجريدة أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.​

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