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الأرصاد.. حالة ماطرة على عسير تستمر حتى 6 مساء

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الأرصاد.. حالة ماطرة على عسير تستمر حتى 6 مساء الأرصاد.. حالة ماطرة على عسير تستمر حتى 6 مساء
تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

الأرصاد.. حالة ماطرة على عسير تستمر حتى 6 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيده، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

من جهة أخرى هطلت مساء أمس أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت مراكز تبالة، وجمعور، وبللسمر، وسعيدة الصوالحة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.المركز الوطني للأرصاد عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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