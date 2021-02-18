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أمريكا..FBI يحقق مع حاكم نيويورك بعد اتهامه بالتستر على وفيات كورونا

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أمريكا..FBI يحقق مع حاكم نيويورك بعد اتهامه بالتستر على وفيات كورونا أمريكا..FBI يحقق مع حاكم نيويورك بعد اتهامه بالتستر على وفيات كورونا
التحقيق يركز على كيفية تعامل إدارة كومو مع دور المسنين وقت الجائحة

أمريكا..FBI يحقق مع حاكم نيويورك بعد اتهامه بالتستر على وفيات كورونا

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي بأمريكا مع فريق عمل التابع لحاكم نيويورك، أندرو كومو، بعد اتهامه بأنه حاول إعاقة الكشف عن بيانات وفيات كورونا، في دور رعاية المسنين بالولاية.

وقال مصدران لشبكة ABC News: إن التحقيق الذي بدأه الـFBI والمدعون الفيدراليون في بروكلين، لا يزال في مراحله الأولية، كما تم إصدار مذكرات استدعاء، وأوضحا أن التحقيق يركز بشكل خاص على كيفية تعامل إدارة كومو مع دور رعاية المسنين في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا.

وقد تصاعدت الدعوات لمقاضاة كومو وموظفيه بسبب سوء تعاملهم مع جائحة كورونا بعد أن اعترف أحد كبار مساعديه بأن الإدارة أخفت معلومات حول الوفيات في دور رعاية المسنين.

وأجبرت وزارة الصحة بولاية نيويورك على الكشف عن أن العدد الحقيقي للوفيات بين المقيمين في دور رعاية المسنين هو حوالى 12743 وليس 8711 كما كان معترفًا به في السابق؛ وذلك بعد أن أحصت الولاية فقط الذين ماتوا في دور رعاية المسنين، وتركت 4000 مقيم في هذه الدور نقلوا إلى المستشفى وتوفوا هناك.

وقد رد كومو على هذه الادعاءات؛ مؤكدًا أن سلطات الولاية قامت دائمًا وبشكل كامل، بالإعلان عن جميع الوفيات بسبب فيروس كورونا في دور رعاية المسنين والمستشفيات؛ مبينًا أن "نيويورك تحتل المرتبة 34 من بين 50 ولاية من حيث النسبة المئوية للوفيات في دور رعاية المسنين، بالمقارنة مع إجمالي الوفيات".فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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