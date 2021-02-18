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"محافظ يدمة" يدشن الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق"

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دشن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت عنوان الخوارج شرار الخلق.

وحضر التدشين رئيس الهيئة بالمحافظة سعيد بن هويج آل فطيح، وأعضاء الهيئة، واستمع العنزي لشرح مفصل من رئيس هيئة المحافظة عن أهداف الحملة وما تضمنته من برامج هادفه توضح خطر الخوارج على المجتمع، وتحذر منهم ومن فكرهم الضال، وتحصين المجتمع من الوقوع فيه خلال نشر المحتوى الهادف الذي يحقق الأمن الفكري، ويؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز المواطنة وإبراز جهود المملكة في التصدي لكل الأفكار المتطرفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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