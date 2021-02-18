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الكويت: إلزام جميع القادمين من الدول المحظورة بالحجر الإلزامي

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الكويت: إلزام جميع القادمين من الدول المحظورة بالحجر الإلزامي الكويت: إلزام جميع القادمين من الدول المحظورة بالحجر الإلزامي
تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 21 فبراير في أحد الفنادق لمدة 14 يومًا

الكويت: إلزام جميع القادمين من الدول المحظورة بالحجر الإلزامي

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، قرارًا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة (الطيران القادم منها)، بالحجر المؤسسي الإلزامي بالفندق.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس: إن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 21 فبراير الجاري في أحد الفنادق المحلية، لمدة 14 يومًا، وعلى نفقة القادمين الخاصة.

ودعت الإدارة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، إلى عدم السماح بصعود الركاب القادمين إلى الكويت للطائرة؛ إلا بعد التسجيل بمنصة "كويت مسافر".

وأضاف البيان أن الركاب القادمين يتكفلون بتكلفة إجراء فحصَيْ إثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا "PCR"؛ على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة "كويت مسافر" أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية؛ وفق " اليوم".

كما لفت البيان إلى إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظورة (الطيران القادم منها)، بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية، لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة؛ على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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