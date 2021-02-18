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باكستان تسجل 1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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باكستان تسجل 1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا باكستان تسجل 1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:54 ص الخميس 18 فبراير 2021

إسلام أباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 1272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 567 ألفا و261 حالة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و488 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 530 ألفا و597 شخصا، مشيرا إلى أنه توجد 24 ألفا و176 حالة نشطة.

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