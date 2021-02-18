أمطار وصقيع وثلوج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية، اليوم الخميس، تبدأ في التحسن، ليسود طقس مائل البرودة نهارًا على أغلب البلاد، شديد البرودة ليلا.

وتوقعت الهيئة، في بيان لها، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وأوضحت أن الطقس على شمال الصعيد، مائل للبرودة ودافئ على الجنوب نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والإسكندرية بين 16 - 07 درجات مئوية، ومطروح بين 16 - 08، وشرم الشيخ بين 20 - 13، والغردقة بين 19 - 12، والأقصر بين 19 - 08، وأسوان بين 19 - 09 درجات مئوية.

وعن خريطة سقوط الأمطار.. فتأتي كالتالي:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- أمطار متوسطة على (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وتتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

- أمطار خفيفة على (الفيوم - بني سويف) وتكون صقيع على المزروعات ليلا.

- تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.