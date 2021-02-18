أخبار عاجلة

500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون

Print
عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون
"جونز هوبكنز": أمريكا تتصدر قائمة أكثر الدول المتضررة من الوباء

عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون

ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو نصف مليون شخص حتى الآن؛ فيما تم تسجيل نحو 28 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الخميس، حصد في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة أكثر الدول المتضررة من الوباء، أرواح أكثر من 490 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات 27.8 ملايين حتى الآن.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها نحو ربع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وفق " اليوم".

وبلغ عدد الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، مليونين و429 ألفًا، وتم تسجيل نحو 110 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء.فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن ترحب بعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب اعتقال نافالني

واشنطن ترحب بعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب اعتقال نافالني

روسيا تهدد بفرض عقوبات ردًا على العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي

روسيا تهدد بفرض عقوبات ردًا على العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي

بوتين: آليات التعامل بين روسيا وبيلاروس تعمل جيدا

بوتين: آليات التعامل بين روسيا وبيلاروس تعمل جيدا

روسيا وبيلاروسيا تؤكدان على العلاقات الوثيقة بينهما

روسيا وبيلاروسيا تؤكدان على العلاقات الوثيقة بينهما

شبكة عيون الإخبارية