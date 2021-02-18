أخبار عاجلة

500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة و618 حالة بمصر

Print
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة و618 حالة بمصر كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة و618 حالة بمصر
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة و618 حالة بمصر

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85.567 إصابة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضًا 6 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1544.

سجلت مصر 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 49 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس بلغ 175677 حالةً، ضمنهم 136081 حالةً تم شفاؤها، و10150 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية