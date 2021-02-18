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ثلج الفريزر والفرن الكهربائي.. 6 عادات خاطئة تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

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ثلج الفريزر والفرن الكهربائي.. 6 عادات خاطئة تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء ثلج الفريزر والفرن الكهربائي.. 6 عادات خاطئة تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

مصراوي Masrawy

07:30 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والمرأة بشكل خاص لكونها المسئول الأول عن إدارة المنزل.

وتوجد العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها معظم المواطنين تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها:

- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة، حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يرتفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

- فتح الثلاجة بشكل مستمر، فتكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة، حيث أن تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة إذ يفضل استبدال سخان الكهربائي واستخدام الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ ويفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، حيث ينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الطعام بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء يعتبر تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

- ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.

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