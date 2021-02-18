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"الأرصاد": رياح سطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة

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"الأرصاد": رياح سطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة "الأرصاد": رياح سطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة
أمطار رعدية على القصيم والرياض والشرقية وجازان وعسير والباحة ومكة ونجران

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران). كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة. على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين تصل إلى ثلاث أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساء شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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