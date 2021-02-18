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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

يقع القمر قرب كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة تشهدها سماء مصر والوطن العربي، بعد غروب الشمس وبداية الليل اليوم الخميس.

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن المريخ يعتبر الكوكب الوحيد اللامع الذي يرصد بداية المساء طوال شهر فبراير الجاري، حيث يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الماضية.

وأضاف أبوزاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية، أن رؤية قرص الكوكب، يحتاج لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصة أو أكبر ويفضل استخدام مرشحات لونية لتحسين لرؤية تفاصيل الكوكب.

وأشار إلى أن المريخ يضيء أمام كوكبة الحمل، وبعد أسبوع في 24 فبراير، سيكون قد تحرك أمام كوكبة الثور، وسيبقى المريخ أمامها لمدة شهرين تقريبًا، حتى ينتقل إلى كوكبة التوأمان في 24 أبريل المقبل.

جدير بالذكر، أن اقتران القمر بالمريخ سيحدث بالتزامن مع وصول المسبار المتجول(بيرسيفيرانس) التابع لوكالة ناسا الى الكوكب الأحمر عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت السعودية (07:15 مساء بتوقيت جرينتش) والهبوط في فوهة جيزيرو عند حوالي الساعة 11:55 مساءً بتوقيت السعودية (08:55 مساءً بتوقيت جرينتش بهدف جمع عينات من التربة والبحث عن علامات لحياة قديمة كما ستستخدم التكنولوجيا السمعية والبصرية للسماح برؤية وسماع ما يشبه لمس عالم آخر لأول مرة على الإطلاق، إضافة لتحليق اول مروحية في سماء الكوكب الأحمر.