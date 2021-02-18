بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية في حيّ "إيلان" الاستثنائي في "تلال الغاف"

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مع بداية العام، تنمو بذور المجمّع، حيث تبدأ الأعمال الإنشائية في حي "إيلان" الرائد في "تلال الغاف"، وجهة الحياة المميزة من ماجد الفطيم العقارية.

وتم تكليف شركة اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء، الحائزة على جوائزعديدة، وشركة عارف وبن طوق للاستشارات الهندسية والمعمارية، التي تعتبر من أبرز الشركات المرموقة، بالمساهمة في تحقيق رؤية "ماجد الفطيم".

وتضم العقود الممنوحة للمرحلة 1 و 2 و 3 من "إيلان" 916 وحدة سكنية فاخرة تحتوي على مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس، المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم بقيمة إجمالية تبلغ 583 مليون درهم إماراتي. وسيتم تسليم المنازل على مراحل ابتداءً من ديسمبر 2022.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية": “نحتفل اليوم بلحظات استثنائية حيث تنطلق إحدى أكثر الوجهات طموحاً لتشييد إرث مستدام في دبي. ويؤكد نجاح "إيلان" على خبرتنا في السوق العقارية واستجابتنا، والتزامنا بتطوير وجهات مثالية تلبي مختلف الاحتياجات في الوقت المناسب وفق أعلى المعايير والتصاميم الدولية والمحلية".

لأكثر من عقد من الزمن، توفر ماجد الفطيم العقارية في مختلف أنحاء المنطقة، وجهات عصرية طموحة وقائمة على مبادئ "تطوير الوجهات" (Placemaking) حيث تزدهر الأعمال وتنمو العائلات. وتتمثل هذه الوجهات في قدرتها على تعزيز الشعور بالانتماء الى المكان المحيط، وتستمر في التطور والنمو في الشخصية، والثقافة، والرغبة.

ونتيجة للتفاعل الإيجابي والإقبال على المجمعات الرائدة، شهد حيّ "إيلان" السكني نجاحاً استثنائياً تمثل في بيع كافة الوحدات السكنية المطروحة في مختلف مراحل المشروع، خلال أسبوع واحد من إطلاقها، فيما تمّ بيع الوحدات المطروحة للمرحلة الثالثة بالكامل خلال 48 ساعة فقط. وينعكس نجاح "إيلان" أيضا في تزايد الإقبال عليه من قبل المستثمرين والمشترين من مختلف الجنسيات، حيث يحتضن حالياً المشروع أكثر من 55 جنسية مختلفة.

وأضاف اسبر: "نتيجةً للخطوات الجريئة التي اتخذتها قيادة دبي لتعزيز جاذبية الإمارة للعيش، والعمل، والاستثمار على المدى البعيد، شهدنا تحولاً استثنائياً من الإقبال على المراكز الحضرية المزدحمة نحو المجمعات السكنية التي توفر مساحات واسعة وتتمحور حول العائلات، في سوق العقارات في دبي. وتشهد الفلل ومنازل التاون هاوس، بشكل خاص، نمواً ملحوظاً، حيث يتطلع المستثمرون إلى الاستفادة من الطلب المتزايد، فيما تستفيد العائلات من الفرص المتوفرة لإرساء جذورها والاستثمار لمستقبلها".

وكجزء من التزام "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق أعلى معايير الاستدامة، يتميّز المجمع بأحياء سكنية راقية يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام، وهي متصلة بالمساحات الخضراء، والمسارات المخصصة لركوب الدراجات وممارسة الجري، ومحاطة بأشجار الغاف الخضراء، التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، والتي استوحي منها إسم المشروع.

ويتمحور المجمع حول بحيرة "لاغون الغاف" الترفيهية، الوجهة المخصصة لممارسة العديد من الرياضات المائية، والتي تحيط بها الشواطىء الرملية البيضاء. ويضم "إيلان"، أكثر الوجهات المرغوبة في دبي، عالماً من الترفيه، مع تجارب طعام فاخرة، ومجموعة من مرافق التجزئة التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، ومدرسة رويال جرامر المعروفة عالمياً، وتقع جميعها على بعد خطوات قليلة من منازل سكّان المجمّع، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة متكاملة تلبي مختلف التطلعات.