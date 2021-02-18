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الفستان التيشيرت نجم الموضة في 2021

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الفستان التيشيرت نجم الموضة في 2021 الفستان التيشيرت نجم الموضة في 2021

مصراوي Masrawy

07:00 ص الخميس 18 فبراير 2021

د ب أ-
يمثل الفستان التيشيرت نجم الموضة في 2021 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها. وتتضمن تشكيلات الماركات العالمية هذا الفستان مثل Zara و Mango و H & M.
وأوضحت مجلة "Instyle" أن الفستان التيشيرت عبارة عن فستان على هيئة تيشيرت، مشيرة إلى أنه يمتاز بطابع مريح وكاجوال ومثير.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان التيشيرت يطل بقصة قصيرة أو متوسطة الطول أو طويلة، مشيرة إلى أنه يتناغم مع جاكت جلد أو جاكت جينز لتأكيد الطابع الكاجوال للفستان، على أن يتم حينئذ ارتداء بوت أو حذاء رياضي.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق الفستان التيشيرت مع بليزر وجورب طويل. وتكتمل أناقة هذه الإطلالة بحذاء ذي كعب عال.

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