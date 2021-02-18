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غدا.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد "عصمت السادات" بعد إحلاله وتجديده

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غدا.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد "عصمت السادات" بعد إحلاله وتجديده غدا.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد "عصمت السادات" بعد إحلاله وتجديده

مصراوي Masrawy

06:00 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، مسجد "عصمت السادات" بميت أبوالكوم - مركز تلا بمحافظة المنوفية بعد إحلاله وتجديده وذلك غدا الجمعة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وإنه سيؤدي خطبة وصلاة الجمعة في المسجد تحت عنوان: "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية".

جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح 32 مسجدًا جديدًا غدا الجمعة على مستوى الجمهورية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 نحو 912 مسجدًا حتى تاريخه.

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