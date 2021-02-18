أخبار عاجلة

500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

يواصل هجومه على الإعلام ويصف تويتر بأنه ممل

Print
ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصف تويتر بأنه ممل يواصل هجومه على الإعلام ويصف تويتر بأنه ممل

مصراوي Masrawy

03:50 ص الخميس 18 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد هجوما على وسائل الإعلام أمس الأربعاء، في أولى مقابلاته منذ مغادرته البيت الأبيض.

واتصل ترامب بشبكات "فوكس نيوز" و"نيوزماكس" و"أو إيه إن"، وجميعها صديقة له، ليتحدث عن وفاة المذيع الإذاعي المحافظ راش ليمبو الأربعاء.

واستخدم ترامب حديثه لشبكة "نيوزماكس" اليمينية المتطرفة ليصف تويتر بأنه "ممل"، منذ أن تم منعه من استخدامه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي مما خلف خمسة قتلى.

وعندما سُئل ترامب عن العودة على وسائل التواصل الاجتماعي ، قال إنه "يتفاوض مع عدد من الأشخاص".."

وأضاف: "هناك أيضا خيار آخر لبناء موقعك الخاص ، لأن لدينا (قاعدة دعم) أكثر من أي شخص آخر ، لذا يمكنك حرفيا بناء موقعك الخاص".

كما انتقد ترامب الرئيس جو بايدن ، مرجحا أن يكون "مضطربا عقليا".

ولم يعلق ترامب على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024، وهو أمر بات ممكنا بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب عندما سئل عن خططه لعام 2024 : "لن أقول بعد لكن لدينا دعم هائل .. أنا الرجل الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي"، في إشارة لنسب التأييد.

وظل ترامب في منتجعه في مار آلاجو في ولاية فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو شهر.

وواصل الرئيس السابق الادعاء بأن الانتخابات "سُرقت" منه ، مروجا لنفس الأقوال التي قادت حشدا من مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

وسائل إعلام أمريكية: إدارة بايدن تلغي تعديلات ترامب على اختبار الجنسية

وسائل إعلام أمريكية: إدارة بايدن تلغي تعديلات ترامب على اختبار الجنسية

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

شبكة عيون الإخبارية