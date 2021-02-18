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الأرصاد تكشف موعد التحسن وانتهاء موجة البرودة.. وتوجه نصائح للمواطنين

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الأرصاد تكشف موعد التحسن وانتهاء موجة البرودة.. وتوجه نصائح للمواطنين الأرصاد تكشف موعد التحسن وانتهاء موجة البرودة.. وتوجه نصائح للمواطنين

مصراوي Masrawy

03:00 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية وانتهاء موجة الطقس السيىء التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال شاهين، لمصراوي، إن اليوم الخميس تنتهي الموجة الحالية، وتكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، على أن يكون هناك تحسنا في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار الحالية، التي بلغت ذروتها اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء) تنتهي على أن يهدأ نشاط الرياح تدريجيا الخميس.

ونصح شاهين المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الأنشطة البحرية نتيجة اضطراب الملاحة البحرية، ومتابعة النشرات الجوية أولا بأول لمعرفة درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف طقس بداية الأسبوع القادم

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