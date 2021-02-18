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بايدن ونتنياهو يبحثان هاتفيا اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة والتهديد الإيراني

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بايدن ونتنياهو يبحثان هاتفيا اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة والتهديد الإيراني بايدن ونتنياهو يبحثان هاتفيا اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة والتهديد الإيراني

مصراوي Masrawy

02:52 ص الخميس 18 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث معه هاتفيا، الأربعاء، في أول اتصال بينهما منذ تولي بايدن منصبه.

وبحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" ، يعد نتنياهو أول زعيم في الشرق الأوسط يتلقى اتصالا هاتفيا من بايدن.

وناقش نتنياهو وبايدن استمرار تعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة، والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن "أكد تاريخه الشخصي فيما يتعلق بالالتزام الثابت بأمن إسرائيل وكشف عن نيته تعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، بما في ذلك التعاون الدفاعي القوي فيما بيننا".

وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة لاتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية التي تم إبرامها في عهد إدارة سلفه دونالد .

وذكر البيان أن الرئيس "سلط الضوء" أيضا على أهمية السعي للسلام في المنطقة، بما في ذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويعد التأخر لمدة شهر تقريبا في مكالمة هاتفية بين رئيس أمريكي جديد ورئيس وزراء إسرائيلي أمرا غريبا للغاية حيث يتصل الرؤساء الأمريكيون الجدد عادة بإسرائيل في غضون أيام من توليهم المنصب.

وأثار التأخير اتهامات بأن بايدن يتجنب نتنياهو لعلاقته الوثيقة بالرئيس السابق ترامب.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع تويتر إنه وبايدن تحدثا لمدة ساعة تقريبا في محادثة "ودية للغاية ودافئة".

واتفق نتنياهو وبايدن على مواصلة الحوار بينهما.

وحث داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بايدن على الاتصال بنتنياهو، وسرد قائمة عبر تويتر من 10 دول تلقت بالفعل مكالمات هاتفية من بايدن.

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